Український фотограф звинуватив мерію Одеси в крадіжці його знімка: подробиці скандалу

Арсен Петров та його знімок

Український фотограф Арсен Петров звинуватив мерію Одеси в крадіжці його знімка. Світлину використовують для соціальної реклами на білбордах.

Про це Петров сказав у відео, яке опублікував в Instagram.

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Фотограф зазначив, що його знімок безоплатно використовують у багатьох містах і він радий цьому, оскільки таким чином допомагає популяризувати армію. Однак за його словами, в інших випадках міськради зв'язувалися з ним і запитували дозвіл на використання знімка, а чиновники Одеси завантажили світлину з інтернету.

"Виникає питання, про яке авторське право чи захист авторських прав може йти мова, коли державний орган, по суті, краде чужі роботи і навіть не намагається підписати авторство. Я знаю, скільки було вкладено роботи, щоб зробити цей один кадр", — наголосив Петров.

Він запропонував мерії Одеси все ж вийти з ним на зв'язок та попросити вибачення за "піратство".

Управління реклами Одеської міськради відзвітувало про розміщення таких білбордів 13 березня.

Нагадаємо, виконком Одеси визначив місце для встановлення інформаційної таблички про включення об'єкта "Історичний центр Одеси" до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За це питання проголосували одноголосно.