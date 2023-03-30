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Украинский фотограф обвинил мэрию Одессы в краже его снимка: подробности скандала

30 марта 2023 21:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Арсен Петров и его снимок
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский фотограф Арсен Петров обвинил мэрию Одессы в воровстве его снимка. Фотографию используют для социальной рекламы на билбордах.

Об этом Петров сказал в видео, опубликованном в Instagram.

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Подробности

Фотограф отметил, что его снимок бесплатно используют во многих городах и он рад этому, поскольку таким образом помогает популяризировать армию. Однако, по его словам, в других случаях горсоветы связывались с ним и спрашивали разрешение на использование снимка, а чиновники Одессы загрузили фотографию из интернета.

"Возникает вопрос, о каком авторском праве или защите авторских прав может идти речь, когда государственный орган, по сути, ворует чужие работы и даже не пытается подписать авторство. Я знаю, сколько было вложено работы, чтобы сделать этот один кадр", — подчеркнул он Петров.

Он предложил мэрии Одессы все же выйти с ним на связь и извиниться за "пиратство".

Управление рекламы Одесского горсовета отчиталось о размещении таких билбордов 13 марта.

Скандал с мэрией Одессы

Скандал с мэрией Одессы

Напомним, исполком Одессы определил место для установления информационной таблички о включении объекта "Исторический центр Одессы" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. За этот вопрос проголосовали единогласно.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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