Украинский фотограф обвинил мэрию Одессы в краже его снимка: подробности скандала

Арсен Петров и его снимок

Украинский фотограф Арсен Петров обвинил мэрию Одессы в воровстве его снимка. Фотографию используют для социальной рекламы на билбордах.

Об этом Петров сказал в видео, опубликованном в Instagram.

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Фотограф отметил, что его снимок бесплатно используют во многих городах и он рад этому, поскольку таким образом помогает популяризировать армию. Однако, по его словам, в других случаях горсоветы связывались с ним и спрашивали разрешение на использование снимка, а чиновники Одессы загрузили фотографию из интернета.

"Возникает вопрос, о каком авторском праве или защите авторских прав может идти речь, когда государственный орган, по сути, ворует чужие работы и даже не пытается подписать авторство. Я знаю, сколько было вложено работы, чтобы сделать этот один кадр", — подчеркнул он Петров.

Он предложил мэрии Одессы все же выйти с ним на связь и извиниться за "пиратство".

Управление рекламы Одесского горсовета отчиталось о размещении таких билбордов 13 марта.

Напомним, исполком Одессы определил место для установления информационной таблички о включении объекта "Исторический центр Одессы" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. За этот вопрос проголосовали единогласно.