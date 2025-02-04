В Одессе создадут молодёжный центр

Молодежь на улице. Фото: Новини.LIVE

В Одесском городском совете создадут молодёжный центр, в котором будут действовать девять бесплатных и разных по направлениям хабов для общественных организаций. Для реализации первых этапов проекта необходимо 40 миллионов гривен, которые чиновники рассчитывают получить от инвесторов.

Об этом шла речь на Комиссия по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями горсовета.

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Грант ООН

Открыть молодёжный центр планируют на базе помещений бывшего училища на Успенской 83/85. Ремонт построек и приведение их в надлежащий вид потребует 40 миллионов гривен. Кроме того, молодёжный центр уже получил грант от UNDP (программа развития ООН) на 140 тысяч долларов с четырехмесячным сроком на его реализацию.

"Первый этап — это использование грантовых средств. Уже есть организации, которые хотят присоединиться к этому. В идеале чтоб минимум бюджетных средств было использовано, сегодня о бюджетных средствах речи нет", — говорит руководитель городского департамента внутренней политики Александр Жильцов.

Напомним, недавно мы писали о реорганизации коммунального предприятия "Грантовый офис Одесса 5Т". А также о дотациях для виноделов и медоваров Одесской области.

