В Одесі створять молодіжний центр

Молодь на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Одеській міській раді створять молодіжний центр, у якому діятимуть дев'ять безкоштовних і різних за напрямками хабів для громадських організацій. Для реалізації перших етапів проєкту необхідно 40 мільйонів гривень, які чиновники розраховують отримати від інвесторів.

Про це йшлося на Комісія з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями міськради.

Читайте також:

Грант ООН

Відкрити молодіжний центр планують на базі приміщень колишнього училища на Успенській 83/85. Ремонт будівель і приведення їх у належний вигляд потребують 40 мільйонів гривень. Крім того, молодіжний центр уже отримав грант від UNDP (програма розвитку ООН) на 140 тисяч доларів із чотиримісячним терміном на його реалізацію.

"Перший етап — це використання грантових коштів. Уже є організації, які хочуть долучитися до цього. В ідеалі щоб мінімум бюджетних коштів було використано, сьогодні про бюджетні кошти не йдеться", — каже керівник міського департаменту внутрішньої політики Олександр Жильцов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про реорганізацію комунального підприємства "Грантовий офіс Одеса 5Т". А також про дотації для виноробів і медоварів Одеської області.