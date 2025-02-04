В Одесі створять молодіжний центр — скільки потрібно грошей
В Одеській міській раді створять молодіжний центр, у якому діятимуть дев'ять безкоштовних і різних за напрямками хабів для громадських організацій. Для реалізації перших етапів проєкту необхідно 40 мільйонів гривень, які чиновники розраховують отримати від інвесторів.
Про це йшлося на Комісія з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями міськради.
Грант ООН
Відкрити молодіжний центр планують на базі приміщень колишнього училища на Успенській 83/85. Ремонт будівель і приведення їх у належний вигляд потребують 40 мільйонів гривень. Крім того, молодіжний центр уже отримав грант від UNDP (програма розвитку ООН) на 140 тисяч доларів із чотиримісячним терміном на його реалізацію.
"Перший етап — це використання грантових коштів. Уже є організації, які хочуть долучитися до цього. В ідеалі щоб мінімум бюджетних коштів було використано, сьогодні про бюджетні кошти не йдеться", — каже керівник міського департаменту внутрішньої політики Олександр Жильцов.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про реорганізацію комунального підприємства "Грантовий офіс Одеса 5Т". А також про дотації для виноробів і медоварів Одеської області.
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