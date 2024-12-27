В Одессе запустили чат-бот для водителей, инструкция

В Одессе создали чат-бот для водителей — что это даст
В Одессе запустили чат-бот "Безопасность движения". С его помощью водители и пассажиры могут сообщать о неработающих светофорах, поврежденных знаках или разметке и других проблемах дорожной инфраструктуры.
Об этом сообщил директор коммунального учреждения "СМЭП" Петр Стоянов.
Как работает бот
Сообщить о недостатках можно по следующей схеме:
- запустить чат-бот в Telegram;
- создать новое обращение;
- выбрать категорию: знаки, светофоры, разметка, столбики, другое;
- предоставить описание проблемы, геолокацию или адрес, по желанию — фото.
С помощью бота можно отслеживать статус обращения в реальном времени.
Пользоваться ботом могут не только водители, но пешеходы, велосипедисты и другие участники дорожного движения.
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