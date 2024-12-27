В Одессе запустили чат-бот для водителей, инструкция

В Одессе был создан чат-бот для автомобилистов. Фото: Новости.

В Одессе запустили чат-бот "Безопасность движения". С его помощью водители и пассажиры могут сообщать о неработающих светофорах, поврежденных знаках или разметке и других проблемах дорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил директор коммунального учреждения "СМЭП" Петр Стоянов.

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Как работает бот

Сообщить о недостатках можно по следующей схеме:

запустить чат-бот в Telegram;

создать новое обращение;

выбрать категорию: знаки, светофоры, разметка, столбики, другое;

предоставить описание проблемы, геолокацию или адрес, по желанию — фото.

С помощью бота можно отслеживать статус обращения в реальном времени.

Пользоваться ботом могут не только водители, но пешеходы, велосипедисты и другие участники дорожного движения.

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