В Одесі запустили чат-бот для водіїв, інструкція

В Одесі створили чат-бот для автомобілістів. Фото: Новини.LIVE

В Одесі запустили чат-бот "Безпека руху". За його допомогою водії та пасажири можуть повідомляти про непрацюючі світлофори, пошкоджені знаки або розмітку та інші проблеми дорожньої інфраструктури.

Про це повідомив директор комунальної установи "СМЕП" Петро Стоянов.

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Як працює бот

Повідомити про недоліки можна за такою схемою:

запустити чат-бот у Telegram;

створити нове звернення;

обрати категорію: знаки, світлофори, розмітка, стовпчики, інше;

надати опис проблеми, геолокацію чи адресу, за бажанням — фото.

За допомогою бота також можна відслідковувати статус звернення у реальному часі.

Користуватися ботом можуть не тільки водії, але й пішоходи, велосипедисти та інші учасники дорожнього руху.

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