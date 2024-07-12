Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе будут судить финансового директора за неуплату налогов от экспорта arrow

В Одессе будут судить финансового директора за неуплату налогов от экспорта

12 июля 2024 14:57
Верзилова Єлизавета - редактор
Неуплатил 15 млн грн налогов: в Одессе будут судить финансового директора
Судно в порту Черноморска. Иллюстративное фото: Latifundist.com
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе на скамье подсудимых оказался финансовый директор предприятия, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов. Мужчина "задолжал" государству более 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали преступления

Предприниматель не включил в налоговую отчетность за первый квартал 2024 прибыль от экспорта соевых бобов на сумму более 85 миллионов гривен. Продукция весом более 5,6 тысячи тонн была отправлена морским путем в Турцию.

Из-за этих действий государственный бюджет Украины недополучил 15,3 миллиона гривен налогов. Однако благодаря оперативной работе правоохранителей удалось обеспечить полное возмещение ущерба.

Какое наказание грозит

Мужчину обвинили в умышленном уклонении от уплаты налогов согласно ч. 3 ст. 212 УК Украины. Теперь ему грозит штраф в сумме до 425 тысяч гривен.

Уклонение от уплати налогов в Одесской области

Мы писали, что руководитель одной из одесских дорожно-строительных компаний подозревается в уклонении от уплаты налогов. Мужчина своими махинациями с отчетами нанес государству ущерб на сумму 10,5 миллиона гривен.

Кроме того, ранее детективы Бюро экономической безопасности направили в суд дело против предприятия, занимавшегося экспортом масла. Бизнесмены не подали отчеты и уклонились от уплаты более четырех миллионов гривен в бюджет.

Одесса налоги Одесская область прокуратура Новости Одессы экспорт преступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля