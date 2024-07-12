Неуплатил 15 млн грн налогов: в Одессе будут судить финансового директора

Судно в порту Черноморска. Иллюстративное фото: Latifundist.com

В Одессе на скамье подсудимых оказался финансовый директор предприятия, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов. Мужчина "задолжал" государству более 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали преступления

Предприниматель не включил в налоговую отчетность за первый квартал 2024 прибыль от экспорта соевых бобов на сумму более 85 миллионов гривен. Продукция весом более 5,6 тысячи тонн была отправлена морским путем в Турцию.

Из-за этих действий государственный бюджет Украины недополучил 15,3 миллиона гривен налогов. Однако благодаря оперативной работе правоохранителей удалось обеспечить полное возмещение ущерба.

Какое наказание грозит

Мужчину обвинили в умышленном уклонении от уплаты налогов согласно ч. 3 ст. 212 УК Украины. Теперь ему грозит штраф в сумме до 425 тысяч гривен.

Уклонение от уплати налогов в Одесской области

Мы писали, что руководитель одной из одесских дорожно-строительных компаний подозревается в уклонении от уплаты налогов. Мужчина своими махинациями с отчетами нанес государству ущерб на сумму 10,5 миллиона гривен.

Кроме того, ранее детективы Бюро экономической безопасности направили в суд дело против предприятия, занимавшегося экспортом масла. Бизнесмены не подали отчеты и уклонились от уплаты более четырех миллионов гривен в бюджет.