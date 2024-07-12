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В Одесі судитимуть фінансового директора за несплату податків від експорту

12 липня 2024 14:57
Верзілова Єлизавета - редактор
Несплатив 15 млн грн податків: в Одесі судитимуть фінансового директора
Судно у порту Чорноморська. Ілюстративне фото: Latifundist.com
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі на лаві підсудних опинився фінансовий директор підприємства, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків. Чоловік "заборгував" державі  понад 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Підприємець не включив у податкову звітність за перший квартал 2024 року прибуток від експорту соєвих бобів на суму понад 85 мільйонів гривень. Продукція вагою понад 5,6 тисячі тонн була відправлена морським шляхом до Туреччини.

Через ці дії державний бюджет України недоотримав 15,3 мільйона гривень податків. Проте завдяки оперативній роботі правоохоронців вдалося забезпечити повне відшкодування збитків.

Яке покарання загрожує

Чоловіка звинуватили в умисному ухиленні від сплати податків згідно ч. 3 ст. 212 КК України. Тепер йому загрожує штраф на суму до 425 тисяч гривень. 

Ухилення від сплати податків на Одещині

Ми писали, що керівника однієї з одеських дорожньо-будівельних компаній підозрюють в ухиленні від сплати податків. Чоловік своїми махінаціями зі звітами завдав державі збитків на суму 10,5 мільйона гривень. 

Окрім цього, раніше детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду справу проти підприємства, що займалось експортом олії. Бізнесмени не подали звіти та ухилились від сплати понад чотирьох мільйонів гривень у бюджет.

Одеса податки Одеська область прокуратура Новини Одеси експорт злочин

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