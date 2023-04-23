В Одессе и Николаеве срочно нужны доноры

Доноры сдают кровь на станции переливания. Фото: Донор-Одесса

На 24 апреля в Одессе срочно требуется донор с группой крови 1(-). Также необходимо в донорах плазмы всех групп и резусов в Николаеве.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Донор-Одесса".

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"Друзья, на понедельник на 09:00 на Пироговскую еще очень-очень нужен еще один донор 1(-)", — говорится в сообщении.

Кроме того, 24 апреля Николаевская областная станция переливания крови ждет доноров с группами крови I(+), II(+), III(+), IV(+), I(-), II(-), III(-) , IV(-).

Также есть необходимость в донорах плазмы всех групп и резусов, требуются тромбоциты IV(+).

"Как всегда, ждем вас с 08:00 до 13:00" , — написали медики.

Телефон регистратуры: 0512-709-452.

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте 18-60 лет

Вес свыше 50 кг

Гражданин Украины (или ВПЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству:

ВИЧ и СПИД

Вирусные гепатиты В и С, сифилис

Активный туберкулез

Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни

Онкозаболевание

Хроническая почечная недостаточность

Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)

Эпилепсия, психические расстройства

близорукость больше чем -6

Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)

Трансплантация органов

Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.