В Одессе и Николаеве срочно нужны доноры
На 24 апреля в Одессе срочно требуется донор с группой крови 1(-). Также необходимо в донорах плазмы всех групп и резусов в Николаеве.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Донор-Одесса".
"Друзья, на понедельник на 09:00 на Пироговскую еще очень-очень нужен еще один донор 1(-)", — говорится в сообщении.
Кроме того, 24 апреля Николаевская областная станция переливания крови ждет доноров с группами крови I(+), II(+), III(+), IV(+), I(-), II(-), III(-) , IV(-).
Также есть необходимость в донорах плазмы всех групп и резусов, требуются тромбоциты IV(+).
"Как всегда, ждем вас с 08:00 до 13:00" , — написали медики.
Телефон регистратуры: 0512-709-452.
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте 18-60 лет
- Вес свыше 50 кг
- Гражданин Украины (или ВПЖ)
Абсолютные противопоказания к донорству:
- ВИЧ и СПИД
- Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- Активный туберкулез
- Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- Онкозаболевание
- Хроническая почечная недостаточность
- Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- Эпилепсия, психические расстройства
- близорукость больше чем -6
- Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- Трансплантация органов
Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.