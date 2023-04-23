Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе и Николаеве срочно нужны доноры arrow

В Одессе и Николаеве срочно нужны доноры

23 апреля 2023 19:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одессе и Николаеве срочно нужны доноры
Доноры сдают кровь на станции переливания. Фото: Донор-Одесса
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

На 24 апреля в Одессе срочно требуется донор с группой крови 1(-). Также необходимо в донорах плазмы всех групп и резусов в Николаеве.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Донор-Одесса".

Читайте также:

"Друзья, на понедельник на 09:00 на Пироговскую еще очень-очень нужен еще один донор 1(-)", — говорится в сообщении.

Кроме того, 24 апреля Николаевская областная станция переливания крови ждет доноров с группами крови I(+), II(+), III(+), IV(+), I(-), II(-), III(-) , IV(-).

Также есть необходимость в донорах плазмы всех групп и резусов, требуются тромбоциты IV(+).

"Как всегда, ждем вас с 08:00 до 13:00" , — написали медики.

Телефон регистратуры: 0512-709-452.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте 18-60 лет
  • Вес свыше 50 кг
  • Гражданин Украины (или ВПЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству:

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас