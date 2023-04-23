В Одесі та Миколаєві терміново потрібні донори

Донори здають кров на станції переливання. Фото: Донор-Одеса

На 24 квітня в Одесі терміново потрібен донор з групою крові 1(-). Також є необхідність у донорах плазми всіх груп та резусів у Миколаєві.

Про це повідомляє телеграм-канал "Донор-Одеса".

Читайте також:

"Друзі, на понеділок на 09:00 на Пироговську ще дуже-дуже потрібен ще один донор 1(-)",— йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 квітня Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів із групами крові I(+), II(+), III(+), IV(+), I(-), II(-), III(-), IV(-).

Також є необхідність у донорах плазми всіх груп та резусів, потрібні тромбоцити IV(+).

"Як завжди, чекаємо на вас з 08:00 до 13:00", — написали медики.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Хто може бути донором крові

Людина віком 18-60 років

Вага понад 50 кг

Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства:

ВІЛ та СНІД

Вірусні гепатити В і С, сифіліс

Активний туберкульоз

Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби

Онкозахворювання

Хронічна ниркова недостатність

Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)

Епілепсія, психічні розлади

Короткозорість більше ніж -6

Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура)

Трансплантація органів

Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.