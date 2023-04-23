В Одесі та Миколаєві терміново потрібні донори
На 24 квітня в Одесі терміново потрібен донор з групою крові 1(-). Також є необхідність у донорах плазми всіх груп та резусів у Миколаєві.
Про це повідомляє телеграм-канал "Донор-Одеса".
"Друзі, на понеділок на 09:00 на Пироговську ще дуже-дуже потрібен ще один донор 1(-)",— йдеться у повідомленні.
Крім того, 24 квітня Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів із групами крові I(+), II(+), III(+), IV(+), I(-), II(-), III(-), IV(-).
Також є необхідність у донорах плазми всіх груп та резусів, потрібні тромбоцити IV(+).
"Як завжди, чекаємо на вас з 08:00 до 13:00", — написали медики.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Хто може бути донором крові
- Людина віком 18-60 років
- Вага понад 50 кг
- Громадянин України (або ВНЖ)
Абсолютні протипоказання до донорства:
- ВІЛ та СНІД
- Вірусні гепатити В і С, сифіліс
- Активний туберкульоз
- Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
- Онкозахворювання
- Хронічна ниркова недостатність
- Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
- Епілепсія, психічні розлади
- Короткозорість більше ніж -6
- Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура)
- Трансплантація органів
Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.