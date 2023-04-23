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В Одесі та Миколаєві терміново потрібні донори

23 квітня 2023 19:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі та Миколаєві терміново потрібні донори
Донори здають кров на станції переливання. Фото: Донор-Одеса
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На 24 квітня в Одесі терміново потрібен донор з групою крові 1(-). Також є необхідність у донорах плазми всіх груп та резусів у Миколаєві.

Про це повідомляє телеграм-канал "Донор-Одеса".

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"Друзі, на понеділок на 09:00 на Пироговську ще дуже-дуже потрібен ще один донор 1(-)",— йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 квітня Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів із групами крові I(+), II(+), III(+), IV(+), I(-), II(-), III(-), IV(-).

Також є необхідність у донорах плазми всіх груп та резусів, потрібні тромбоцити IV(+).

"Як завжди, чекаємо на вас з 08:00 до 13:00", — написали медики.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Хто може бути донором крові

  •  Людина віком 18-60 років
  •  Вага понад 50 кг
  •  Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства:

  •  ВІЛ та СНІД
  •  Вірусні гепатити В і С, сифіліс
  •  Активний туберкульоз
  •  Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
  •  Онкозахворювання
  •  Хронічна ниркова недостатність
  •  Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
  •  Епілепсія, психічні розлади 
  •  Короткозорість більше ніж -6
  •  Операції щодо ампутації/видалення органа (за   винятком апендиксу та жовчного міхура)
  •  Трансплантація органів 

Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.

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