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В Одессе и области объявлена воздушная тревога

5 марта 2024 13:22
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе и области объявлена воздушная тревога
Самолет над морем. Фото: defence-ru.com.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Воздушная тревога звучит в Одессе и в Одесской области сегодня, 5 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Сообщения об угрозе баллистического вооружения. Фото: скриншот.

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полнавской, Харьковской областях. Также на карте красным цветом отмечена Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.

В Одессе и области объявлена воздушная тревога - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 5 марта, враг завел дежурившие Черным морем корабли в пункты базирования. Сейчас в акватории нет российских судов, однако ситуация может измениться в любой момент.

Одесса
ВСУ
Одесская область
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Воздушные Силы ВСУ

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