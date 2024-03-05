В Одесі та області оголошена повітряна тривога

Літак над морем. Фото: defence-ua.com.

Повітряна тривога звучить в Одесі та Одеській області сьогодні, 5 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.



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Повідомлення про загрозу балістичного озброєння. Фото: скриншот.

Де оголошена повітряна тривога

Наразі повітряна тривога звучить в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полнавській, Харківській областях. Також на карті червоним кольором позначена Донецька та Луганскька області і тимчасово окупований Крим.



Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 5 березня, ворог завів кораблі, що чергували Чорним морем, в пункти базування. Наразі в акваторії немає російських суден, проте ситуація може змінитись будь-якої миті.