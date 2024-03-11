В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза
Воздушная тревога уже третий раз звучит в Одессе и Одесской области сегодня, 11 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
Где объявлена воздушная тревога
В настоящее время воздушная тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях. Также на карте красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что в ночь на 11 марта вражеские беспилотники попытались прорвать противовоздушную оборону Одесчины — 10 ударных беспилотников удалось сбить. Не обошлось без попаданий — поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания.
Также мы писали, что сегодняшняя ночная атака на Одесчину характеризовалась изменением вражеской тактики, ведь началась позже всех предыдущих. В регионе во время тревоги было сбито самое большое количество российских ударных БПЛА.
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