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В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза

11 марта 2024 17:12
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза
Пуск ракеты из моря. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Воздушная тревога уже третий раз звучит в Одессе и Одесской области сегодня, 11 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях. Также на карте красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.

В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что в ночь на 11 марта вражеские беспилотники попытались прорвать противовоздушную оборону Одесчины — 10 ударных беспилотников удалось сбить. Не обошлось без попаданий — поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания.

Также мы писали, что сегодняшняя ночная атака на Одесчину характеризовалась изменением вражеской тактики, ведь началась позже всех предыдущих. В регионе во время тревоги было сбито самое большое количество российских ударных БПЛА.

Одесса
Одесская область
воздушная тревога

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