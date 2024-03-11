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В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза

11 березня 2024 17:12
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза
Пуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Повітряна тривога вже втретє звучить в Одесі та Одеській області сьогодні, 11 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Наразі повітряна тривога звучить в Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях. Також на карті червоним кольором позначені Донецька та Луганскька області і тимчасово окупований Крим. 

В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що вночі проти 11 березня ворожі безпілотники спробували прорвати протиповітряну оборону Одещини — 10 ударних безпілотників вдалося збити. Не обійшлося без влучань — уражено інфраструктурний об’єкт, пошкоджено адміністративні будівлі.

Також ми писали, що сьогоднішня нічна атака на Одещину характеризувалася зміною ворожої тактики, адже почалась пізніше, ніж усі попередні. В регіоні під час тривоги було збито найбільшу кількість російських ударних БпЛА.

Одеса
Одеська область
повітряна тривога

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