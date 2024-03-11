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Голова Одеської ОВА прокоментував зміну тактики ворога

11 березня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Голова Одеської ОВА прокоментував зміну тактики ворога
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Олег Кіпер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогоднішня нічна атака на Одещину характеризувалася зміною ворожої тактики, адже почалась пізніше, ніж усі попередні. В регіоні під час тривоги було збито найбільшу кількість російських ударних БпЛА.

Про це в етері національного телемарафону повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Зміна тактики ворога

Зазвичай окупанти починали запускати дрони по півдню України пізно ввечері, та атака продовжувалась до ранку наступного дня.

"Сьогодні вночі росіяни змінили тактику. Раніше вони десь близько 23:00 починали атаки, які відбуваються щодня. Сьогодні атака почалась після 12-ї ночі, тривога тривала півтори години", — зазначив Олег Кіпер.

Важлива роль укриттів

Голова ОВА зауважив, що сьогодні значно менша кількість людей спускалася в укриття, ніж раніше. 

"Ми бачимо тенденцію, що після 12-ї години ночі люди менше спускаються в укриття. Я просив би не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворожі дрони завжди маневрують над житловими кварталами. У нас уже є негативний досвід того, як "шахеди" влітають у квартири, тож не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги", — наголосив посадовець.

Олег Кіпер повідомив, що за час повномасштабної війни в Одеському регіоні облаштували додатково ще 2000 укриттів. Втім, посадовець не впевнений, що їх достатньо у спальних районах.

Плани росіян на зерновий коридор

За словами Кіпера, росіяни намагаються заблокувати роботу Чорноморського коридору з осені 2023 року.

"Через те, що його потужність щоразу збільшується, ворогу це не дуже подобається. Ворог постійно тероризує припортову інфраструктуру, але Україна націлена на те, аби "зерновий коридор" працював і надалі", — наголосив голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, що вночі проти 11 березня ворожі безпілотники спробували прорвати протиповітряну оборону Одещини. 10 "шахедів" вдалося збити, проте унаслідок влучання одного  уражено інфраструктурний об’єкт та пошкоджено адміністративні будівлі.  

Також ми писали, що ВМС ЗСУ показали, як уразили черговий російський дрон під час атаки на Одещину вночі проти 11 березня.

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Одеська область
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Одеський порт
Новини Одеси
дрон Шахід-136
Олег Кіпер
укриття
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атака

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