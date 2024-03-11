Глава Одесской ОВА прокомментировал изменение тактики врага
Сегодняшняя ночная атака на Одесчину характеризовалась изменением вражеской тактики, ведь началась позже всех предыдущих. В регионе во время тревоги было сбито наибольшее количество российских ударников БпЛА.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Смена тактики врага
Обычно оккупанты начинали запускать дроны по югу Украины поздно вечером, но атака продолжалась до утра следующего дня.
"Сегодня ночью россияне изменили тактику. Ранее они где-то около 23:00 начинали атаки, которые происходят ежедневно. Сегодня атака началась после 12 ночи, а тревога продолжалась полтора часа", — отметил Олег Кипер.
Важная роль укрытий
Глава ОВА отметил, что сегодня значительно меньшее количество людей спускалось в укрытие, чем раньше.
"Мы видим тенденцию, что после 12 часов ночи люди меньше спускаются в укрытие. Я просил бы не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь вражеские дроны всегда маневрируют над жилыми кварталами. У нас уже есть негативный опыт того, как "шахеды" влетают в квартиры, поэтому не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — подчеркнул чиновник.
Олег Кипер сообщил, что за время полномасштабной войны в Одесском регионе обустроили дополнительно еще 2000 укрытий. Впрочем, он не уверен, что их количество достаточно в спальных районах.
Планы россиян на зерновой коридор
По словам Кипера, россияне пытаются заблокировать работу Черноморского коридора с осени 2023 года.
"В связи с тем, что его мощность каждый раз увеличивается, врагу это не очень нравится. Враг постоянно терроризирует припортовую инфраструктуру, но Украина нацелена на то, чтобы "зерновой коридор" работал и дальше", — подчеркнул глава Одесской ОВА.
Напомним, что в ночь на 11 марта вражеские беспилотники попытались прорвать противовоздушную оборону Одесчины. 10 "шахедов" удалось сбить, однако в результате попадания одного поражен инфраструктурный объект и повреждены административные здания.
Также мы писали, что ВМС ВСУ показали, как поразили очередной российский дрон во время атаки на Одесчину в ночь на 11 марта.
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