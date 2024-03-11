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Глава Одесской ОВА прокомментировал изменение тактики врага

11 марта 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Глава Одесской ОВА прокомментировал изменение тактики врага
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Олег Кипер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодняшняя ночная атака на Одесчину характеризовалась изменением вражеской тактики, ведь началась позже всех предыдущих. В регионе во время тревоги было сбито наибольшее количество российских ударников БпЛА.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Смена тактики врага

Обычно оккупанты начинали запускать дроны по югу Украины поздно вечером, но атака продолжалась до утра следующего дня.

"Сегодня ночью россияне изменили тактику. Ранее они где-то около 23:00 начинали атаки, которые происходят ежедневно. Сегодня атака началась после 12 ночи, а тревога продолжалась полтора часа", — отметил Олег Кипер.

Важная роль укрытий

Глава ОВА отметил, что сегодня значительно меньшее количество людей спускалось в укрытие, чем раньше.

"Мы видим тенденцию, что после 12 часов ночи люди меньше спускаются в укрытие. Я просил бы не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь вражеские дроны всегда маневрируют над жилыми кварталами. У нас уже есть негативный опыт того, как "шахеды" влетают в квартиры, поэтому не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — подчеркнул чиновник.

Олег Кипер сообщил, что за время полномасштабной войны в Одесском регионе обустроили дополнительно еще 2000 укрытий. Впрочем, он не уверен, что их количество достаточно в спальных районах.

Планы россиян на зерновой коридор

По словам Кипера, россияне пытаются заблокировать работу Черноморского коридора с осени 2023 года.

"В связи с тем, что его мощность каждый раз увеличивается, врагу это не очень нравится. Враг постоянно терроризирует припортовую инфраструктуру, но Украина нацелена на то, чтобы "зерновой коридор" работал и дальше", — подчеркнул глава Одесской ОВА.

Напомним, что в ночь на 11 марта вражеские беспилотники попытались прорвать противовоздушную оборону Одесчины. 10 "шахедов" удалось сбить, однако в результате попадания одного поражен инфраструктурный объект и повреждены административные здания.

Также мы писали, что ВМС ВСУ показали, как поразили очередной российский дрон во время атаки на Одесчину в ночь на 11 марта.

Одесса
российские войска
Одесская область
Одесская ОГА
бомбоубежище
Одесский порт
Новости Одессы
дрон Шахид-136
Олег Кипер
укрытия
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атака

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