В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза

Российские ракеты в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

Воздушная тревога второй раз звучит в Одессе и Одесской области сегодня, 13 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление о ракетной опасности. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях. Также на карте красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.



Напомним, что по состоянию на сегодняшний день, 13 марта, группировка ракетных кораблей РФ в Черном море продолжает находиться в пунктах базирования, однако снаряжения ракетоносители дежурят в Средиземном. Пока угрозы вражеской атаки с акватории Черного моря нет, однако ситуация может измениться.



Также мы писали, что воздушная тревога в Одессе звучала с утра, 13 марта. Российские оккупанты запустили ракеты в направлении города.