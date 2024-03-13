В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза
Воздушная тревога второй раз звучит в Одессе и Одесской области сегодня, 13 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
Где объявлена воздушная тревога
В настоящее время воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях. Также на карте красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что по состоянию на сегодняшний день, 13 марта, группировка ракетных кораблей РФ в Черном море продолжает находиться в пунктах базирования, однако снаряжения ракетоносители дежурят в Средиземном. Пока угрозы вражеской атаки с акватории Черного моря нет, однако ситуация может измениться.
Также мы писали, что воздушная тревога в Одессе звучала с утра, 13 марта. Российские оккупанты запустили ракеты в направлении города.
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