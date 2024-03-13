Ракетоносії РФ чергують у Середземному морі — яка ситуація в Чорному

Підводний ракетоносій РФ. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 13 березня, угруповання ракетних кораблів РФ у Чорному морі продовжує перебувати у пунктах базування, проте спорядженні ракетоносії чергують у Середземному. Наразі загрози ворожої атаки з акваторії Чорного моря немає, проте ситуація може змінитись.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



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У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2 ракетоносії, загальний залп — 12 "Калібрів".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

до Азовського моря — 8 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. Це повʼязано з більш масштабними ударами росіян по цивільній та критичній інфраструктурі.



Також ми писали, воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.

Додамо, за останні дні кількість ворожих атак по Одесі й області збільшилась, ворог запускає озброєння різного типу. Це пов'язано з тим, що війська РФ намагаються нанести раптовий удар по півночі регіону.