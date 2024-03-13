Ракетоносії РФ чергують у Середземному морі — яка ситуація в Чорному
Станом на сьогодні, 13 березня, угруповання ракетних кораблів РФ у Чорному морі продовжує перебувати у пунктах базування, проте спорядженні ракетоносії чергують у Середземному. Наразі загрози ворожої атаки з акваторії Чорного моря немає, проте ситуація може змінитись.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;
- у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2 ракетоносії, загальний залп — 12 "Калібрів".
Рух морем продовжується
В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:
- до Азовського моря — 8 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 13 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, що Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. Це повʼязано з більш масштабними ударами росіян по цивільній та критичній інфраструктурі.
Також ми писали, воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.
Додамо, за останні дні кількість ворожих атак по Одесі й області збільшилась, ворог запускає озброєння різного типу. Це пов'язано з тим, що війська РФ намагаються нанести раптовий удар по півночі регіону.
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