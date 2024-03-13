Ракетоносители РФ дежурят в Средиземном море — какая ситуация в Черном

Подводный ракетоноситель РФ. Фото: росСМИ

На сегодня, 13 марта, группировка ракетных кораблей РФ в Черном море продолжает находиться в пунктах базирования, однако снаряжения ракетоносители дежурят в Средиземном. Пока угрозы вражеской атаки с акватории Черного моря нет, однако ситуация может измениться.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 ракетоносителя, общий залп — 12 "Калибров".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

к Азовскому морю — 8 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 13 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.



Также мы писали, что воины ВСУ успешно выполняют боевые операции и этим усложняют ситуацию для РФ на море и в воздухе. Благодаря определенному комплексу мероприятий, Украина становится на путь к освобождению Крыма от российской оккупации, поэтому захватчики должны готовиться к дальнейшему сценарию.

Добавим, за последние дни количество вражеских атак по Одессе и области увеличилось, враг запускает вооружение разного типа. Это связано с тем, что войска РФ пытаются нанести внезапный удар по северу региона.