В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза
Повітряна тривога вже вдруге звучить в Одесі та Одеській області сьогодні, 13 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
Де оголошена повітряна тривога
Наразі повітряна тривога звучить в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях. Також на карті червоним кольором позначені Донецька та Луганскька області і тимчасово окупований Крим.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, що станом на сьогодні, 13 березня, угруповання ракетних кораблів РФ у Чорному морі продовжує перебувати у пунктах базування, проте спорядженні ракетоносії чергують у Середземному. Наразі загрози ворожої атаки з акваторії Чорного моря немає, проте ситуація може змінитись.
Також ми писали, що повітряна тривога в Одесі лунала зранку, 13 березня. Російські окупанти запустили ракети в напрямку міста.
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