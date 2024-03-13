В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза

Російська ракети в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

Повітряна тривога вже вдруге звучить в Одесі та Одеській області сьогодні, 13 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.



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Де оголошена повітряна тривога

Наразі повітряна тривога звучить в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях. Також на карті червоним кольором позначені Донецька та Луганскька області і тимчасово окупований Крим.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.



Нагадаємо, що станом на сьогодні, 13 березня, угруповання ракетних кораблів РФ у Чорному морі продовжує перебувати у пунктах базування, проте спорядженні ракетоносії чергують у Середземному. Наразі загрози ворожої атаки з акваторії Чорного моря немає, проте ситуація може змінитись.



Також ми писали, що повітряна тривога в Одесі лунала зранку, 13 березня. Російські окупанти запустили ракети в напрямку міста.