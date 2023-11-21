В Одессе и области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

Пролет ракеты Х-31П. Фото: росСМИ

В Одессе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Мониторинговые каналы сообщают о пуске крылатой ракеты Х-31П в сторону юга региона.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Угроза для юга

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей региона пройти к укрытию и не покидать его до отбоя. Предварительно известно о пролете ракет Лебедивки и Белгород-Днестровского района.

Сообщения главы ОВА. Фото: скриншот

Взрывы в Севастополе

Также Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов в Севастополе. Скорее всего, они связаны с пуском ракет в сторону Одесской области.

Где объявлена тревога

В настоящее время существует угроза для Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, по состоянию на 21 ноября в Черном море закончился длительный шторм, так что вражеские корабли снова вышли на боевое дежурство. В настоящее время все ракетоносители заведены в пункты базирования во временно оккупированном Крыму, однако ситуация может измениться в любой момент.