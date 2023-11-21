В Одесі та області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
В Одесі оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Моніторингові канали повідомляють про пуск крилатої ракети Х-31П у бік півдня регіону.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
Загроза для півдня
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців регіону пройти до укриття та не покидати його до відбою. Попередньо відомо про проліт ракети Лебедівки та Білгород-Дністровського району.
Вибухи у Севастополі
Також Telegram-канали повідомляють про звуки вибухів у Севастополі. Найімовірніше вони пов'язані з пуском ракет у бік Одеської області.
Де оголошено тривогу
Наразі існує загроза для Одеської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Кіровоградської, Черкаської та Полтавської областей.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, станом на 21 листопада у Чорному морі закінчився тривалий шторм, тож ворожі кораблі знову вийшли на бойове чергування. Наразі усі ракетоносії заведені до пунктів базування у тимчасово окупованому Криму, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.
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