В Одесі та області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Проліт ракети Х-31П. Фото: росЗМІ

В Одесі оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Моніторингові канали повідомляють про пуск крилатої ракети Х-31П у бік півдня регіону.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Загроза для півдня

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців регіону пройти до укриття та не покидати його до відбою. Попередньо відомо про проліт ракети Лебедівки та Білгород-Дністровського району.

Повідомлення голови ОВА. Фото: скриншот

Вибухи у Севастополі

Також Telegram-канали повідомляють про звуки вибухів у Севастополі. Найімовірніше вони пов'язані з пуском ракет у бік Одеської області.

Де оголошено тривогу

Наразі існує загроза для Одеської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Кіровоградської, Черкаської та Полтавської областей.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, станом на 21 листопада у Чорному морі закінчився тривалий шторм, тож ворожі кораблі знову вийшли на бойове чергування. Наразі усі ракетоносії заведені до пунктів базування у тимчасово окупованому Криму, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.