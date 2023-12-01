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В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза

1 декабря 2023 20:43
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога в Одессе 1 декабря вечером — какая угроза
Пуск ударных дронов Shahed. Фото: иллюстративное: google.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Одессе вечером 1 декабря объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. Военные сообщают о движении нескольких групп вражеских дронов, запущенных с Черного моря.

Об этом сообщают Силы обороны юга и Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога вечером 1 декабря

По состоянию на 20:43 карта воздушных тревог выглядит так.

Куда летят дроны

Сначала Силы обороны юга сообщили о ракетной опасности, однако спустя некоторое время Воздушные силы ВСУ проинформировали о движении ударных дронов.

"Наблюдается несколько групп ударных БпЛА (вероятно "Shahed") из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области", — говорится в сообщении Воздушных сил.

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