Воздушная тревога в Одессе 1 декабря вечером — какая угроза

Пуск ударных дронов Shahed. Фото: иллюстративное: google.com

В Одессе вечером 1 декабря объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. Военные сообщают о движении нескольких групп вражеских дронов, запущенных с Черного моря.

Об этом сообщают Силы обороны юга и Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога вечером 1 декабря

По состоянию на 20:43 карта воздушных тревог выглядит так.

Куда летят дроны

Сначала Силы обороны юга сообщили о ракетной опасности, однако спустя некоторое время Воздушные силы ВСУ проинформировали о движении ударных дронов.

"Наблюдается несколько групп ударных БпЛА (вероятно "Shahed") из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области", — говорится в сообщении Воздушных сил.

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