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В Одесі та області оголошено повітряну тривогу — яка загроза

1 грудня 2023 20:43
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Повітряна тривога у Одесі 1 грудня ввечері — яка загроза
Пуск ударних дронів Shahed. Фото: ілюстративне: google.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В Одесі ввечері 1 грудня оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Військові повідомляють про рух декілька груп ворожих дронів, запущених з Чорного моря. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня та Повітряні сили ЗСУ

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Станом на 20:43 карта повітряних тривог має такий вигляд. 

Куди летять дрони 

Спочатку Сили оборони півдня повідомили про ракетну небезпеку, однак через деякий час Повітряні сили ЗСУ поінформували про рух ударних дронів. 

"Спостерігається декілька груп ударних БпЛА (імовірно "Shahed") з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області", — йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

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