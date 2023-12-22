В Одессе и области объявили воздушную тревогу — какая угроза

Запуск баллистической ракеты. Фото: BBC

В Одессе и области объявили воздушную тревогу. В регионе существует угроза баллистического обстрела.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщают о запуске баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Следовательно, стоит пройти в укрытие до объявления отбоя.

Где объявлена воздушная тревога

Кроме Одесской на юге существует угроза для Николаевской и Херсонской областей. Также тревогу объявили в Кировоградской и Черкасской областях.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в результате ночной атаки на Одесскую область обломки "шахеда" повредили зернохранилище, также начался пожар. В общем, силы ПВО сбили на юге 17 вражеских дронов.