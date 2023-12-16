В Одесі звучить повітряна тривога — яка небезпека

Пуск ракет. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога лунає зараз в Одесі й Одеській області. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку в регіоні.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

На півдні загроза залишається для Одеської та Миколаївської. Також існує небезпека для північно-східних регіонів.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

10:39 відбій повітряної тривоги.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, партизани угрупування Маріупольський Спротив підірвали автомобіль з російським військовим офіцером одного з кавказьких підрозділів. Це сталося в Приморському районі Маріуполя.