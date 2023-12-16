В Одессе звучит воздушная тревога — какая опасность

Пуск ракет. Фото: росСМИ

Воздушная тревога звучит сейчас в Одессе и Одесской области. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности в регионе.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

На юге угроза остается для Одесской и Николаевской областей. Также существует угроза для северо-восточных регионов.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

10:39 отбой воздушной тревоги.

Бомбоубежища в Одессе

Посмотреть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно пользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, партизаны группировки Мариупольское Сопротивление взорвали автомобиль с российским военным офицером одного из кавказских подразделений. Это произошло в Приморском районе Мариуполя.