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Небезпека для Одещини — куди рухаються ворожі БпЛА

10 грудня 2023 21:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Небезпека для Одещини — куди рухаються ворожі БпЛА
Збиття ворожих безпілотників. Ілюстративне фото: ОК "Північ"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі чергова група російських безпілотників рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Йдеться про такі міста, як Одеса, Чорноморськ, Южне та Коблеве.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса, Южне, Коблеве)", — наголосили у повідомленні. 

загроза безпілотників
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Що відомо про атаку РФ

Як відомо, в Одеській області лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування ворожих безпілотників. 

Також місцеві жителі раніше повідомляли про вибухи в області. Відомо, що в регіоні працює ППО.

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