Небезпека для Одещини — куди рухаються ворожі БпЛА

Збиття ворожих безпілотників. Ілюстративне фото: ОК "Північ"

Наразі чергова група російських безпілотників рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Йдеться про такі міста, як Одеса, Чорноморськ, Южне та Коблеве.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Читайте також:

Загроза ворожих дронів для регіону

"Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса, Южне, Коблеве)", — наголосили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Що відомо про атаку РФ

Як відомо, в Одеській області лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування ворожих безпілотників.

Також місцеві жителі раніше повідомляли про вибухи в області. Відомо, що в регіоні працює ППО.