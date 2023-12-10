Небезпека для Одещини — куди рухаються ворожі БпЛА
10 грудня 2023 21:32
Збиття ворожих безпілотників. Ілюстративне фото: ОК "Північ"
Наразі чергова група російських безпілотників рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Йдеться про такі міста, як Одеса, Чорноморськ, Южне та Коблеве.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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"Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса, Южне, Коблеве)", — наголосили у повідомленні.
Що відомо про атаку РФ
Як відомо, в Одеській області лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування ворожих безпілотників.
Також місцеві жителі раніше повідомляли про вибухи в області. Відомо, що в регіоні працює ППО.
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