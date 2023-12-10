В Одеській області пролунали вибухи

Вибухи в місті. Ілюстративне фото: соцмережі

На Одещині місцеві жителі повідомляють про вибухи. Відомо, що в регіоні працює ППО.

Про це повідомляють Новини.LIVE Одеса.

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"На Одещині працює ППО!" — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Новини.LIVE Одеса

Раніше у Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що ворожі безпілотники рухаються в напрямку таких міст:

Чорноморськ,

Южне,

Коблеве.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Крім того, ворожі дрони наближаються до міста Очаків, що на Миколаївщині.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, раніше голова Одеської ОДА Олег Кіпер закликав жителів Білгород-Дністровського та Одеського районів перебувати в укриттях.