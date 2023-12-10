В Одеській області пролунали вибухи
10 грудня 2023 21:00
Вибухи в місті. Ілюстративне фото: соцмережі
На Одещині місцеві жителі повідомляють про вибухи. Відомо, що в регіоні працює ППО.
Про це повідомляють Новини.LIVE Одеса.
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"На Одещині працює ППО!" — зазначили у повідомленні.
Раніше у Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що ворожі безпілотники рухаються в напрямку таких міст:
- Чорноморськ,
- Южне,
- Коблеве.
Крім того, ворожі дрони наближаються до міста Очаків, що на Миколаївщині.
Нагадаємо, раніше голова Одеської ОДА Олег Кіпер закликав жителів Білгород-Дністровського та Одеського районів перебувати в укриттях.
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