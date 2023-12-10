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В Одеській області пролунали вибухи

10 грудня 2023 21:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Одеській області пролунали вибухи
Вибухи в місті. Ілюстративне фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Одещині місцеві жителі повідомляють про вибухи. Відомо, що в регіоні працює ППО.

Про це повідомляють Новини.LIVE Одеса.

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Збиття ворожих безпілотників над Одещиною 10 грудня

"На Одещині працює ППО!" — зазначили у повідомленні.

збиття ворожих бпла
Скриншот допису з Telegram Новини.LIVE Одеса

Раніше у Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що ворожі безпілотники рухаються в напрямку таких міст:

  • Чорноморськ,
  • Южне,
  • Коблеве.
збиття ворожих бпла
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Крім того, ворожі дрони наближаються до міста Очаків, що на Миколаївщині.

збиття ворожих бпла
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, раніше голова Одеської ОДА Олег Кіпер закликав жителів Білгород-Дністровського та Одеського районів перебувати в укриттях.

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