Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области раздались взрывы arrow

В Одесской области раздались взрывы

10 декабря 2023 21:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Одесской области раздались взрывы
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Одесской области местные жители сообщают о взрывах. Известно, что в регионе работает ПВО.

Об этом сообщают Новини.LIVE Одеса.

Читайте также:

Сбитие вражеских беспилотников над Одесской областью 10 декабря

"В Одесской области работает ПВО!" — отметили в сообщении.

сбитие вражеских бпла
Скриншот сообщения из Telegram Новини.LIVE Одеса

Ранее в Воздушных Силах ВСУ отметили, что вражеские беспилотники двигаются в направлении таких городов:

  • Черноморск,
  • Южное,
  • Коблево.
сбитие вражеских бпла
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Кроме того, вражеские дроны приближаются к городу Очаков Николаевской области.

сбитие вражеских бпла
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Напомним, ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов находиться в укрытиях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Актуальное по теме