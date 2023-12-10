В Одесской области раздались взрывы

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети

В Одесской области местные жители сообщают о взрывах. Известно, что в регионе работает ПВО.

Об этом сообщают Новини.LIVE Одеса.

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"В Одесской области работает ПВО!" — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram Новини.LIVE Одеса

Ранее в Воздушных Силах ВСУ отметили, что вражеские беспилотники двигаются в направлении таких городов:

Черноморск,

Южное,

Коблево.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Кроме того, вражеские дроны приближаются к городу Очаков Николаевской области.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Напомним, ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов находиться в укрытиях.