В Одесской области раздались взрывы
10 декабря 2023 21:00
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети
В Одесской области местные жители сообщают о взрывах. Известно, что в регионе работает ПВО.
Об этом сообщают Новини.LIVE Одеса.
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"В Одесской области работает ПВО!" — отметили в сообщении.
Ранее в Воздушных Силах ВСУ отметили, что вражеские беспилотники двигаются в направлении таких городов:
- Черноморск,
- Южное,
- Коблево.
Кроме того, вражеские дроны приближаются к городу Очаков Николаевской области.
Напомним, ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов находиться в укрытиях.
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