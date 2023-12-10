Опасность для Одесской области — куда двигаются вражеские БпЛА

Сбитие вражеских беспилотников. Иллюстративное фото: ОК "Север"

В настоящее время очередная группа российских беспилотников двигается из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Речь идет о таких городах, как Одесса, Черноморск, Южное и Коблево.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Очередная группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск, Одесса, Южное, Коблево)", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Что известно об атаке РФ

Как известно, в Одесской области раздается воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения вражеских беспилотников.

Также местные жители ранее сообщали о взрывах области. Известно, что в регионе работает ПВО.