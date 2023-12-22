В Одесі та області оголосили повітряну тривогу — яка загроза

Запуск балістичної ракети. Фото: ВВС

В Одесі та області оголосили повітряну тривогу. У регіоні існує загроза балістичного обстрілу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Моніторингові канали повідомляють про запуск балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Тож, варто пройти в укриття до оголошення відбою.

Де оголошено повітряну тривогу

Окрім Одеської, на півдні існує загроза для Миколаївської та Херсонської областей. Також тривогу оголосили на Кіровоградщині та Черкащині.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Одеську область уламки "шахеда" пошкодили зерносховище, також почалася пожежа. Загалом, сили ППО збили на півдні 17 ворожих дронів.