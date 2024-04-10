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В Одессе и области воздушная тревога — какая угроза

10 апреля 2024 07:25
обновлено: 07:29
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Воздушная тревога в Одессе 10 апреля — угроза ракетного удара
Воздушная тревога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Воздушная тревога в Одессе и области прозвучала утром 10 апреля. Украинцев предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Одессе 10 апреля

Утром 10 апреля воздушная тревога охватила Одессу и область. Кроме того, "покраснели" все южные регионы.

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Воздушная тревога в Украине 10 апреля. Фото: скриншот

В преддверии Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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Напомним, 9 апреля оккупанты ударили по Одесской области ракетой "Искандер". Под ударом вновь оказалась прибрежно-рекреационная зона.

Кроме того, захватчики ударили КАБами по Харькову. В результате атаки известно о трех пострадавших.

Одесса
обстрелы
воздушная тревога
война в Украине

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