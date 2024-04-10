Воздушная тревога в Одессе 10 апреля — угроза ракетного удара

В Одессе и области воздушная тревога — какая угроза
10 апреля 2024 07:25
обновлено: 07:29
Воздушная тревога
Воздушная тревога в Одессе и области прозвучала утром 10 апреля. Украинцев предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
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Воздушная тревога в Одессе 10 апреля
Утром 10 апреля воздушная тревога охватила Одессу и область. Кроме того, "покраснели" все южные регионы.
В преддверии Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Напомним, 9 апреля оккупанты ударили по Одесской области ракетой "Искандер". Под ударом вновь оказалась прибрежно-рекреационная зона.
Кроме того, захватчики ударили КАБами по Харькову. В результате атаки известно о трех пострадавших.
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