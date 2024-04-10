Воздушная тревога в Одессе 10 апреля — угроза ракетного удара

Воздушная тревога

Воздушная тревога в Одессе и области прозвучала утром 10 апреля. Украинцев предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Одессе 10 апреля

Утром 10 апреля воздушная тревога охватила Одессу и область. Кроме того, "покраснели" все южные регионы.

Воздушная тревога в Украине 10 апреля. Фото: скриншот

В преддверии Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Напомним, 9 апреля оккупанты ударили по Одесской области ракетой "Искандер". Под ударом вновь оказалась прибрежно-рекреационная зона.

Кроме того, захватчики ударили КАБами по Харькову. В результате атаки известно о трех пострадавших.