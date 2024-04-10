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В Одесі та області повітряна тривога — яка загроза

10 квітня 2024 07:25
оновлено: 07:29
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Повітряна тривога в Одесі 10 квітня — загроза ракетного удару
Повітряна тривога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Повітряна тривога в Одесі та області пролунала зранку 10 квітня. Українців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Про це повідомили в Повітряних силах

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Повітряна тривога в Одесі 10 квітня

Зранку 10 квітня повітряна тривога охопила Одесу та область. Крім того, "почервоніли" усі південні регіони.

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Повітряна тривога в Україні 10 квітня. Фото: скриншот

Напередодні Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. 

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Нагадаємо, 9 квітня окупанти вдарили по Одещині ракетою "Іскандер". Під ударом знов опинилася прибережно-рекреаційна зона.

Крім того, загарбники вдарили КАБами по Харкову. Внаслідок атаки відомо про трьох постраждалих. 

Одеса
обстріли
повітряна тривога
війна в Україні

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