Повітряна тривога в Одесі 10 квітня — загроза ракетного удару

В Одесі та області повітряна тривога — яка загроза
10 квітня 2024 07:25
оновлено: 07:29
Повітряна тривога
Повітряна тривога в Одесі та області пролунала зранку 10 квітня. Українців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Про це повідомили в Повітряних силах.
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Повітряна тривога в Одесі 10 квітня
Зранку 10 квітня повітряна тривога охопила Одесу та область. Крім того, "почервоніли" усі південні регіони.
Напередодні Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Нагадаємо, 9 квітня окупанти вдарили по Одещині ракетою "Іскандер". Під ударом знов опинилася прибережно-рекреаційна зона.
Крім того, загарбники вдарили КАБами по Харкову. Внаслідок атаки відомо про трьох постраждалих.
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