На Одещині було чутно вибухи — ворог вдарив балістичною ракетою Іскандер

Ворожа ракета в повітрі. Ілюстративне фото: militaryarms

Російські загарбники не припиняють завдавати точкові ракетні удари по півдню України. Чергову атаку вони здійснили з території тимчасово окупованого Криму, випустивши ракету "Іскандер-М" по Одеській області.

Про це повідомили у Силах оборони Півдня у вівторок, 9 квітня.

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"Чергова підступна атака росіян здійснена з тимчасово окупованого Криму, ймовірно балістичною ракетою "Іскандер-М" по Одещині", — говориться у повідомленні.

За інформацією військових, під ударом знов опинилася прибережно-рекреаційна зона. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Пост Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Зранку 7 квітня в Одесі пролунав вибух. Ворог намагається розвідати ситуацію в регіоні та спрямовує дрони.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок удару "Шахедами" вночі 7 квітня пошкоджені десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. В одному з будинків спалахнула пожежа.