В Одесской области были слышны взрывы — враг ударил баллистической ракетой Искандер
Российские захватчики не прекращают наносить точечные ракетные удары по югу Украины. Очередную атаку они совершили с территории временно оккупированного Крыма, выпустив ракету "Искандер-М" по Одесской области
Об этом сообщили в Силах обороны Юга во вторник, 9 апреля.
Ракетная атака по Одесской области
"Очередная коварная атака россиян совершена с временно оккупированного Крыма, вероятно баллистической ракетой "Искандер-М" по Одесчине", — говорится в сообщении.
По информации военных, под ударом снова оказалась прибрежно-рекреационная зона. Последствия вражеских обстрелов уточняются.
Утром 7 апреля в Одессе раздался взрыв. Враг пытается разведать ситуацию в регионе и направляет дроны.
Напомним, в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью 7 апреля повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.
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