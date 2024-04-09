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В Одесской области были слышны взрывы — враг ударил баллистической ракетой Искандер

9 апреля 2024 19:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Одесской области были слышны взрывы — враг ударил баллистической ракетой Искандер
Вражеская ракета в воздухе. Иллюстративное фото: militaryarms
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики не прекращают наносить точечные ракетные удары по югу Украины. Очередную атаку они совершили с территории временно оккупированного Крыма, выпустив ракету "Искандер-М" по Одесской области

Об этом сообщили в Силах обороны Юга во вторник, 9 апреля.

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"Очередная коварная атака россиян совершена с временно оккупированного Крыма, вероятно баллистической ракетой "Искандер-М" по Одесчине", — говорится в сообщении.

По информации военных, под ударом снова оказалась прибрежно-рекреационная зона. Последствия вражеских обстрелов уточняются.

Одесса
Пост сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Утром 7 апреля в Одессе раздался взрыв. Враг пытается разведать ситуацию в регионе и направляет дроны.

Напомним, в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью 7 апреля повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.

война
ВСУ
Украина
обстрелы
ракетный удар

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