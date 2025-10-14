Отключение водоснабжения в Одессе и области 14 октября: ремонтные работы в микрорайонах

Бутылки с водой в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 14 октября, в Одессе некоторые микрорайоны остались без водоснабжения. Кроме того, вода отсутствует и в Одесской области. Коммунальные службы осуществляют ремонт на нескольких участках водопроводной сети. Воду обещают восстановить к вечеру.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Давида Ойстраха, 21,

просп. Князя Ярослава Мудрого,

ул. Люстдорфская дорога,

ул. Академика Королева,

ул. Евгения Чикаленко,

ул. Семьи Глодан.

Отключение до 17:00.

Где нет воды в Одесской области

с. Каролино-Бугаз,

пгт. Затока,

с. Роксоланы,

пгт. Овидиополь.

Отключение до 20:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

