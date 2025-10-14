Отключение водоснабжения в Одессе и области 14 октября: ремонтные работы в микрорайонах

В Одессе и области отключения воды — какие сроки
Сегодня, 14 октября, в Одессе некоторые микрорайоны остались без водоснабжения. Кроме того, вода отсутствует и в Одесской области. Коммунальные службы осуществляют ремонт на нескольких участках водопроводной сети. Воду обещают восстановить к вечеру.
Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Давида Ойстраха, 21,
- просп. Князя Ярослава Мудрого,
- ул. Люстдорфская дорога,
- ул. Академика Королева,
- ул. Евгения Чикаленко,
- ул. Семьи Глодан.
Отключение до 17:00.
Где нет воды в Одесской области
- с. Каролино-Бугаз,
- пгт. Затока,
- с. Роксоланы,
- пгт. Овидиополь.
Отключение до 20:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы сообщали, что в Киевском районе Одессы неделю будут проводить ремонт работы ДТЭК. Также мы писали о том, что мэр Львова рассказал о готовности города к отопительному сезону.
Читайте Новини.LIVE!