Відключення водопостачання в Одесі та області 14 жовтня: ремонтні роботи в мікрорайонах

В Одесі та області відключення води — які терміни
Сьогодні, 14 жовтня, в Одесі деякі мікрорайони залишилися без водопостачання. Крім того, вода відсутня і в Одеській області. Комунальні служби здійснюють ремонт на кількох ділянках водопровідної мережі. Воду обіцяють відновити до вечора.
Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Давида Ойстраха, 21,
- просп. Княза Ярослава Мудрого,
- вул. Люстдорфська дорога,
- вул. Академіка Корольова,
- вул. Євгена Чикаленко,
- вул. Сім'ї Глодан.
Відключення до 17:00.
Де немає води в Одеській області
- с. Кароліно-Бугаз,
- смт. Затока,
- с. Роксолани,
- смт. Овідіополь.
Відключення до 20:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у Київському районі Одеси тиждень проводитимуть ремонті роботи ДТЕК. Також ми писали про те, що мер Львова розповів про готовність міста до опалювального сезону.
Читайте Новини.LIVE!