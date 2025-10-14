Відключення водопостачання в Одесі та області 14 жовтня: ремонтні роботи в мікрорайонах

Пляшки з водою в бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 жовтня, в Одесі деякі мікрорайони залишилися без водопостачання. Крім того, вода відсутня і в Одеській області. Комунальні служби здійснюють ремонт на кількох ділянках водопровідної мережі. Воду обіцяють відновити до вечора.

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

вул. Давида Ойстраха, 21,

просп. Княза Ярослава Мудрого,

вул. Люстдорфська дорога,

вул. Академіка Корольова,

вул. Євгена Чикаленко,

вул. Сім'ї Глодан.

Відключення до 17:00.

Де немає води в Одеській області

с. Кароліно-Бугаз,

смт. Затока,

с. Роксолани,

смт. Овідіополь.

Відключення до 20:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

