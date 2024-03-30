В Одессе и области снова звучит воздушная тревога
Воздушная тревога раздается второй раз на территории Одессы и Одесской области сегодня, 30 марта. Мониторинговые каналы предупреждают ракетную опасность.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
Тревога в Одессе и области
Военные сообщают, что есть пуски ракеты. Сейчас она на Николаевщине и двигается курсом на северо-запад.
Где объявлена тревога
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, российские войска в ночь на 30 марта в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Однако силы ПВО сбили все цели, попаданий нет.
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