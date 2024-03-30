В Одессе и области снова звучит воздушная тревога

Пуска ракет. Фото иллюстративный. Фото: РосСМИ

Воздушная тревога раздается второй раз на территории Одессы и Одесской области сегодня, 30 марта. Мониторинговые каналы предупреждают ракетную опасность.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Военные сообщают, что есть пуски ракеты. Сейчас она на Николаевщине и двигается курсом на северо-запад.

Уведомление о ракете. Фото: скриншот

Где объявлена тревога

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, российские войска в ночь на 30 марта в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Однако силы ПВО сбили все цели, попаданий нет.