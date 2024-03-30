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В Одесі та області знову звучить повітряна тривога

30 березня 2024 12:30
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Лілія Швець
редактор
В Одесі та області знову звучить повітряна тривога
Пуски ракет. Фото ілюстративне. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Повітряна тривога лунає вдруге на території Одесі та Одеській області сьогодні, 30 березня. Моніторингові канали попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України

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Військові повідомляють, що є пуски ракети. Зараз вона на Миколаївщині та рухається курсом на північний захід. 

В Одесі та області знову звучить повітряна тривога - фото 1
Повідомлення про ракету. Фото: скриншот

Де оголошена тривога

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд. 

В Одесі та області знову звучить повітряна тривога - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 30 березня вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Проте сили ППО збили всі цілі, влучань немає.

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