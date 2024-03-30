В Одесі та області знову звучить повітряна тривога
Повітряна тривога лунає вдруге на території Одесі та Одеській області сьогодні, 30 березня. Моніторингові канали попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
Тривога в Одесі та області
Військові повідомляють, що є пуски ракети. Зараз вона на Миколаївщині та рухається курсом на північний захід.
Де оголошена тривога
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 30 березня вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Проте сили ППО збили всі цілі, влучань немає.
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