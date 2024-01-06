В Одессе и области снова звучит воздушная тревога — какая опасность

Запуск ракет. Фото: РосСМИ

Воздушная тревога уже третий раз звучит в Одессе и области сейчас, 6 января. Мониторинговые каналы сообщают о пуске ракет в сторону южных регионов Украины.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, по состоянию на утро 6 января в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре российских корабля. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются, однако ситуация может измениться в любой момент.