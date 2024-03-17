Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе и области звучит тревога — какая угроза arrow

В Одессе и области звучит тревога — какая угроза

17 марта 2024 13:56
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе и области звучит тревога — какая угроза
Запуск баллистики. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Воздушная тревога звучит в Одессе и в Одесской области сегодня, 17 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения с южного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины .

Читайте также:
В Одессе и области звучит тревога - какая угроза - фото 1
Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Новость обновляется ...

Мониторинговые каналы пишут, что пуски произошли с территории временно оккупированного Крыма.

В Одессе и области звучит тревога - какая угроза - фото 2
Уведомления о пусках из Крыма. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Также тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Винницкой и Сумской областях.

В Одессе и области звучит тревога - какая угроза - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в последние дни россияне усилили террор южных регионов. В частности, в ночь на 17 марта, оккупанты совершили новую атаку на Одесскую область. В течение трех часов в этом направлении было сбито 13 дронов-камикадзе. Все эти атаки были заранее спланированы и связаны с так называемыми выборами Путина.

Одесса
война
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
воздушная тревога
ракеты
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство