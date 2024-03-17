В Одессе и области звучит тревога — какая угроза

Запуск баллистики. Фото: РосСМИ

Воздушная тревога звучит в Одессе и в Одесской области сегодня, 17 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения с южного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины .

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Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

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Мониторинговые каналы пишут, что пуски произошли с территории временно оккупированного Крыма.

Уведомления о пусках из Крыма. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Также тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Винницкой и Сумской областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в последние дни россияне усилили террор южных регионов. В частности, в ночь на 17 марта, оккупанты совершили новую атаку на Одесскую область. В течение трех часов в этом направлении было сбито 13 дронов-камикадзе. Все эти атаки были заранее спланированы и связаны с так называемыми выборами Путина.