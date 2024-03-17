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В Одесі та області звучить тривога — яка загроза

17 березня 2024 13:56
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі та області звучить тривога — яка загроза
Запуск балістики. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Повітряна тривога звучить в Одесі та Одеській області сьогодні, 17 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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Повідомлення про ціль на Ізмаїл. Фото: скриншот

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Де оголошена повітряна тривога

Наразі на півдні існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Також тривогу оголошено у Донецькій, Харківській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій та Сумській областях. 

В Одесі та області звучить тривога — яка загроза - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, за останні дні росіяни посилили терор південних регіонів. Зокрема у ніч на 17 березня, окупанти здійснили нову атаку на Одеську область. Протягом трьох годин на цьому напрямку було збито 13 дронів-камікадзе. Всі ці атаки були сплановані заздалегідь і пов’язані з так званими виборами Путіна. 

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