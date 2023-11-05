В Одессе срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на понедельник, 6 ноября. Необходима помощь людей со второй и третьей группой крови, все резусы.
Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.
Где нужны доноры
- Слободка с 9:00 до 12:00
- Пироговская в 9:00
Какие группы нужны
- 2(-)
- 3(+)
Как зарегистрироваться на донацию
Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
- Вес донора должен быть более 50 килограммов.
- Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).
Постоянные противопоказания для донорства
- активные или прошлые сердечно-сосудистые болезни;
- заболевание центральной нервной системы;
- болезни мочеполовой системы;
- гематологические, иммунологические, желудочно-кишечные и онкологические заболевания;
- патологическая предрасположенность к кровотечениям;
- гепатиты В и С;
- ВИЧ.
Временные противопоказания для донорства
- инфекционные заболевания – в течение болезни и две недели после выздоровления;
- прививка живыми вакцинами – в течение четырех недель;
- татуировка, микроблейдинг и перманентный макияж – в течение шести месяцев.
Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.
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