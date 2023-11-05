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В Одессе срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра

5 ноября 2023 12:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра
Люди сдают кровь. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на понедельник, 6 ноября. Необходима помощь людей со второй и третьей группой крови, все резусы.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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Где нужны доноры

  • Слободка с 9:00 до 12:00
  • Пироговская в 9:00

Какие группы нужны

  • 2(-)
  • 3(+)

Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
  • Вес донора должен быть более 50 килограммов.
  • Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Постоянные противопоказания для донорства

  • активные или прошлые сердечно-сосудистые болезни;
  • заболевание центральной нервной системы;
  • болезни мочеполовой системы;
  • гематологические, иммунологические, желудочно-кишечные и онкологические заболевания;
  • патологическая предрасположенность к кровотечениям;
  • гепатиты В и С;
  • ВИЧ.

Временные противопоказания для донорства

  • инфекционные заболевания – в течение болезни и две недели после выздоровления;
  • прививка живыми вакцинами – в течение четырех недель;
  • татуировка, микроблейдинг и перманентный макияж – в течение шести месяцев.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.

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