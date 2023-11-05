В Одесі термінова та дуже велика потреба у донорах крові на завтра

Люди здають кров. Фото: google

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на понеділок, 6 листопада. Необхідна допомога людей із другою та третьою групою крові, всі резуси.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Де потрібні донори

Слобідка з 9:00 до 12:00

Пироговська на 9:00

Які групи потрібні

2(-)

3(+)

Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором крові

Людина віком від 18 до 60 років.

Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.

Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Постійні протипоказання для донорства

активні або минулі серцево-судинні хвороби;

захворювання центральної нервової системи;

хвороби сечостатевої системи;

гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;

патологічна схильність до кровотеч;

гепатити В і С;

ВІЛ.

Тимчасові протипоказання для донорства

інфекційні захворювання – протягом хвороби та двох тижнів після одужання;

щеплення живими вакцинами – протягом чотирьох тижнів;

татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж – протягом шести місяців.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.