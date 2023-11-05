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В Одесі термінова та дуже велика потреба у донорах крові на завтра

5 листопада 2023 12:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі термінова та дуже велика потреба у донорах крові на завтра
Люди здають кров. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на понеділок, 6 листопада. Необхідна допомога людей із другою та третьою групою крові, всі резуси. 

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Де потрібні донори 

  • Слобідка з 9:00 до 12:00
  • Пироговська на 9:00

Які групи потрібні

  • 2(-) 
  • 3(+) 

Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором крові

  • Людина віком від 18 до 60 років.
  • Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
  • Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Постійні протипоказання для донорства

  • активні або минулі серцево-судинні хвороби;
  • захворювання центральної нервової системи;
  • хвороби сечостатевої системи;
  • гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;
  • патологічна схильність до кровотеч;
  • гепатити В і С;
  • ВІЛ. 

Тимчасові протипоказання для донорства

  • інфекційні захворювання – протягом хвороби та двох тижнів після одужання;
  • щеплення живими вакцинами – протягом чотирьох тижнів;
  • татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж – протягом шести місяців.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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