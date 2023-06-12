В Одессе срочно на 12 июня нужны доноры крови
Сегодня, 12 июня, в Одессе срочно ищут доноров. Есть большая потребность в 4(-) группе крови.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Срочно требуются доноры крови группы 4(-).
Сдача крови сегодня 12 июня в 12:00 в Приморском районе.
Запись желающих по ссылке https://cutt.us/eFDvd
После регистрации Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте 18-60 лет
- Вес свыше 50 кг
- Гражданин Украины (или ВНЖ)
Абсолютные противопоказания к донорству
- ВИЧ и СПИД
- Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- Активный туберкулез
- Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- Онкозаболевание
- Хроническая почечная недостаточность
- Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- Эпилепсия, психические расстройства
- близорукость больше чем -6
- Операции по ампутации / удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- Трансплантация органов
Как подготовиться к сдаче крови.
- За 72 часа до донации, воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств
- За 48 часов до донации не употреблять алкоголь.
Что нельзя есть перед донацией
- жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
- молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
- бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
- яйца
- чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
- сладкие магазинные газировки и энергетики
- шоколад, халва, орехи
Если курите, то нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.
На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение, ведь вы спасаете человеческую жизнь!
Напомним, в течение мая Единая диспетчерская Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получила – 49 618 звонков. Из них более 16 тысяч вызовов были экстренными.