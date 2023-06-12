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В Одессе срочно на 12 июня нужны доноры крови

12 июня 2023 09:15
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Беженарь Татьяна
журналист
В Одессе срочно на 12 июня нужны доноры крови
Донор в медицинском центре. Фото: Донор Одесса
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Сегодня, 12 июня, в Одессе срочно ищут доноров. Есть большая потребность в 4(-) группе крови.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Срочно требуются доноры крови группы 4(-).

Сдача крови сегодня 12 июня в 12:00 в Приморском районе.

Запись желающих по ссылке https://cutt.us/eFDvd

После регистрации Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте 18-60 лет
  • Вес свыше 50 кг
  • Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации / удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Как подготовиться к сдаче крови.

  • За 72 часа до донации, воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств
  • За 48 часов до донации не употреблять алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией

  • жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
  • молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
  • бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
  • яйца
  • чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
  • сладкие магазинные газировки и энергетики
  • шоколад, халва, орехи

Если курите, то нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение, ведь вы спасаете человеческую жизнь!

Напомним, в течение мая Единая диспетчерская Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получила – 49 618 звонков. Из них более 16 тысяч вызовов были экстренными.

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