В Одессе срочно на 12 июня нужны доноры крови

Донор в медицинском центре. Фото: Донор Одесса

Сегодня, 12 июня, в Одессе срочно ищут доноров. Есть большая потребность в 4(-) группе крови.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Срочно требуются доноры крови группы 4(-).

Сдача крови сегодня 12 июня в 12:00 в Приморском районе.

Запись желающих по ссылке https://cutt.us/eFDvd

После регистрации Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте 18-60 лет

Вес свыше 50 кг

Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству

ВИЧ и СПИД

Вирусные гепатиты В и С, сифилис

Активный туберкулез

Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни

Онкозаболевание

Хроническая почечная недостаточность

Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)

Эпилепсия, психические расстройства

близорукость больше чем -6

Операции по ампутации / удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)

Трансплантация органов

Как подготовиться к сдаче крови.

За 72 часа до донации, воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств

За 48 часов до донации не употреблять алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

яйца

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез

сладкие магазинные газировки и энергетики

шоколад, халва, орехи

Если курите, то нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение, ведь вы спасаете человеческую жизнь!

Напомним, в течение мая Единая диспетчерская Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получила – 49 618 звонков. Из них более 16 тысяч вызовов были экстренными.