Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Медична допомога на Одещині: 50 тисяч звернень за місяць arrow

Медична допомога на Одещині: 50 тисяч звернень за місяць

3 червня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Медична допомога на Одещині: 50 тисяч звернень за місяць
Медики їдуть на виклик. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом травня Єдина диспетчерська Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримала — 49 618 дзвінків. З них понад 16 тисяч викликів були екстреними. 

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Читайте також:

Медичні бригади Центру ЕМД та МК виїхали на виклики 28 209 разів, протягом яких надавали необхідну медичну допомогу та врятували безліч життів. Значна частина цих викликів — 16 630 — вимагала негайного реагування, оскільки стосувалася екстрених ситуацій.

Всього було госпіталізовано 6 000 осіб, що дозволило забезпечити необхідне лікування та догляд за пацієнтами. Проте, попри зусилля, 37 пацієнтів, на жаль, померли.

Статистика роботи бригад Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги. Фото: скриншот
Статистика роботи бригад Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги. Фото: скриншот

Крім надання медичної допомоги на місці, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф здійснив 1 847 консультацій, надаючи необхідну інформацію та підтримку пацієнтам та їх родинам.

Зазначимо, рівень дитячого травматизму на Одещині у 2022 році збільшився на 10% порівняно з попередніми роками. Кількість таких випадків зросла з 16 тисяч у 2020 та 2021 роках до 17 тисяч у 2022 році.

Також в Одеській області відбувся нещодавній випадок захворювання на ботулізм. 40-річний житель Подільського району разом з двома товаришами вжив м’ясну консерву та сало копчене, які вони виготовили самостійно. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB