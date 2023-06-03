Медична допомога на Одещині: 50 тисяч звернень за місяць

Медики їдуть на виклик. Фото: google

Протягом травня Єдина диспетчерська Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримала — 49 618 дзвінків. З них понад 16 тисяч викликів були екстреними.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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Медичні бригади Центру ЕМД та МК виїхали на виклики 28 209 разів, протягом яких надавали необхідну медичну допомогу та врятували безліч життів. Значна частина цих викликів — 16 630 — вимагала негайного реагування, оскільки стосувалася екстрених ситуацій.

Всього було госпіталізовано 6 000 осіб, що дозволило забезпечити необхідне лікування та догляд за пацієнтами. Проте, попри зусилля, 37 пацієнтів, на жаль, померли.

Статистика роботи бригад Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги. Фото: скриншот

Крім надання медичної допомоги на місці, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф здійснив 1 847 консультацій, надаючи необхідну інформацію та підтримку пацієнтам та їх родинам.

Зазначимо, рівень дитячого травматизму на Одещині у 2022 році збільшився на 10% порівняно з попередніми роками. Кількість таких випадків зросла з 16 тисяч у 2020 та 2021 роках до 17 тисяч у 2022 році.

Також в Одеській області відбувся нещодавній випадок захворювання на ботулізм. 40-річний житель Подільського району разом з двома товаришами вжив м’ясну консерву та сало копчене, які вони виготовили самостійно.