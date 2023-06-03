Медична допомога на Одещині: 50 тисяч звернень за місяць
Протягом травня Єдина диспетчерська Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримала — 49 618 дзвінків. З них понад 16 тисяч викликів були екстреними.
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.
Медичні бригади Центру ЕМД та МК виїхали на виклики 28 209 разів, протягом яких надавали необхідну медичну допомогу та врятували безліч життів. Значна частина цих викликів — 16 630 — вимагала негайного реагування, оскільки стосувалася екстрених ситуацій.
Всього було госпіталізовано 6 000 осіб, що дозволило забезпечити необхідне лікування та догляд за пацієнтами. Проте, попри зусилля, 37 пацієнтів, на жаль, померли.
Крім надання медичної допомоги на місці, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф здійснив 1 847 консультацій, надаючи необхідну інформацію та підтримку пацієнтам та їх родинам.
Зазначимо, рівень дитячого травматизму на Одещині у 2022 році збільшився на 10% порівняно з попередніми роками. Кількість таких випадків зросла з 16 тисяч у 2020 та 2021 роках до 17 тисяч у 2022 році.
Також в Одеській області відбувся нещодавній випадок захворювання на ботулізм. 40-річний житель Подільського району разом з двома товаришами вжив м’ясну консерву та сало копчене, які вони виготовили самостійно.