Медицинская помощь в Одесской области: 50 тысяч обращений в месяц

Медики едут по вызову. Фото: google

В течение мая Единая диспетчерская Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получила — 49 618 звонков. Из них более 16 тысяч вызовов были экстренными.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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Медицинские бригады Центра ЭМД и МК выехали на вызовы 28209 раз, в течение которых оказывали необходимую медицинскую помощь и спасли множество жизней. Значительная часть этих вызовов — 16 630 — требовала немедленного реагирования, поскольку касалась экстренных ситуаций.

Всего было госпитализировано 6000 человек, что позволило обеспечить необходимое лечение и уход за пациентами. Однако, несмотря на усилия, 37 пациентов, к сожалению, скончались.

Статистика работы бригад Одесского областного центра экстренной медицинской помощи. Фото: скриншот

Кроме оказания медицинской помощи на месте, Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф провел 1847 консультаций, предоставляя необходимую информацию и поддержку пациентам и их семьям.

Отметим, уровень детского травматизма в 2022 году увеличился на 10% по сравнению с предыдущими годами. Число таких случаев возросло с 16 тысяч в 2020 и 2021 годах до 17 тысяч в 2022 году.

Также в Одесской области произошел недавний случай заболевания ботулизмом. 40-летний житель Подольского района вместе с двумя товарищами употребил мясные консервы и копченое сало, которые они изготовили самостоятельно.