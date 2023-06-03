Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Медицинская помощь в Одесской области: 50 тысяч обращений в месяц arrow

Медицинская помощь в Одесской области: 50 тысяч обращений в месяц

3 июня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Медицинская помощь в Одесской области: 50 тысяч обращений в месяц
Медики едут по вызову. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В течение мая Единая диспетчерская Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получила — 49 618 звонков. Из них более 16 тысяч вызовов были экстренными.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Читайте также:

Медицинские бригады Центра ЭМД и МК выехали на вызовы 28209 раз, в течение которых оказывали необходимую медицинскую помощь и спасли множество жизней. Значительная часть этих вызовов — 16 630 — требовала немедленного реагирования, поскольку касалась экстренных ситуаций.

Всего было госпитализировано 6000 человек, что позволило обеспечить необходимое лечение и уход за пациентами. Однако, несмотря на усилия, 37 пациентов, к сожалению, скончались.

Статистика работы бригад Одесского областного центра экстренной медицинской помощи. Фото: скриншот
Статистика работы бригад Одесского областного центра экстренной медицинской помощи. Фото: скриншот

Кроме оказания медицинской помощи на месте, Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф провел 1847 консультаций, предоставляя необходимую информацию и поддержку пациентам и их семьям.

Отметим, уровень детского травматизма в 2022 году увеличился на 10% по сравнению с предыдущими годами. Число таких случаев возросло с 16 тысяч в 2020 и 2021 годах до 17 тысяч в 2022 году.

Также в Одесской области произошел недавний случай заболевания ботулизмом. 40-летний житель Подольского района вместе с двумя товарищами употребил мясные консервы и копченое сало, которые они изготовили самостоятельно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас