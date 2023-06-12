В Одесі терміново на 12 червня потрібні донори крові

Донор у медичному центрі. Фото: Донор Одеса

На сьогодні, 12 червня, в Одесі терміново шукають донорів. Є велика потреба у 4 (-) групі крові.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Здача крові сьогодні 12 червня до 12:00 в Приморському районі.

Запис охочих за посиланням https://cutt.us/eFDvd

Після реєстрації Вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Хто може бути донором крові

Людина віком 18-60 років

Вага понад 50 кг

Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства

ВІЛ та СНІД

Вірусні гепатити В і С, сифіліс

Активний туберкульоз

Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби

Онкозахворювання

Хронічна ниркова недостатність

Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)

Епілепсія, психічні розлади

Короткозорість більше ніж -6

Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура )

Трансплантація органів

Як підготуватися до здачі крові

За 72 години до донації, утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків

За 48 годин до донації не вживати алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією

жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа

молочні продукти, зокрема йогурти, сир, сметана, масло

банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк

яйця

чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез

солодкі магазинні газировки та енергетики

шоколад, халва, горіхи

Якщо курите, то не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після, щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Вранці перед здачею крові обов'язково поснідайте, але без жирної та молочної їжі. Краще з'їсти кашу (вівсянка, рис, гречка) або макарони, зварені на воді, варену або печену картоплю, сухарик або дієтичне печиво без начинки, солодкий чай.

На донацію візьміть з собою паспорт, а ще гарний настрій, адже ви рятуєте людське життя!

Нагадаємо, протягом травня Єдина диспетчерська Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримала — 49 618 дзвінків. З них понад 16 тисяч викликів були екстреними.