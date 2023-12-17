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В Одессе срочно необходимы доноры крови — как присоединиться

17 декабря 2023 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе срочно необходимы доноры крови — как присоединиться
Женщины сдают кровь. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 18 декабря. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает телеграм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка с 9:00 до 12:00

  • 2(+) пять человек
  • 3(+) пять человек
  • 4(-) два человека

Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение.

Пироговская в 9:00

  • 1(+) шесть человек
  • 2(+) два человека
  • 3(+) десять человек

Только граждане Украины.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
  • Вес донора должен быть более 50 килограммов.
  • Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это больше чем в 1,5 раза превышает довоенные показатели.

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